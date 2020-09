Kandidaat-coronavaccin Janssen wordt getest op eerste 45 proefpersonen

Kandidaat-coronavaccin Janssen wordt getest op 45 proefpersonenHet Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centre for Human Drug Research (CHDR) doen gezamenlijk mee aan het fase 2 onderzoek naar het kandidaat-vaccin van Janssen Vaccines tegen het coronavirus. 'Vanaf 14 september wordt het vaccin getest op 45 proefpersonen in Leiden. Het doel is om het vaccinatieschema en de optimale dosis voor het opwekken van een immuunrespons te bepalen', zo heeft het LUMC dinsdag bekendgemaakt.

Dosis en vaccinatieschem

'In een fase 2a klinische studie onderzoeken we welke dosis en vaccinatieschema er het effectiefst is in het opwekken van een immuunrespons bij proefpersonen', legt Meta Roestenberg, internist-infectioloog bij het LUMC en medisch verantwoordelijke van deze studie, uit. 'Met deze studie kunnen nog niet bepalen of de opgewekte immuunrespons ook voldoende is om te voorkomen dat iemand ziek wordt door het coronavirus. Dat zal uit een opvolgende fase 3 studie moeten blijken', vult Ingrid de Visser-Kamerling, hoofdonderzoeker vanuit het CHDR, aan.

Vaccinatieschema

In deze dubbelblinde studie krijgen gezonde proefpersonen elk drie keer het vaccin toegediend volgens verschillende tijdschema’s. 'Omdat we meerdere tijdsperiodes tussen de vaccinaties testen, kunnen we ook de impact van een eventuele vertraging in het vaccinatieschema door bijvoorbeeld een opleving van het virus onderzoeken', vertelt Meta.

Effect van lage dosis

'Daarnaast willen we onderzoeken of een lagere dosis van het vaccin ook immuniteit kan opwekken. Mocht die dosis effectief zijn dan is dat zeer gunstig aangezien heel veel mensen gevaccineerd moeten worden', zegt Ingrid. Door een lagere dosis te gebruiken kunnen meer mensen gevaccineerd worden.

Totaal op 550 deelnemers getest

Het kandidaat-vaccin wordt in totaal op 550 deelnemers getest. Het LUMC en CHDR krijgen samen 45 proefpersonen onder hun hoede. De deelnemers worden intensief gecontroleerd en gevolgd tot 12 maanden na het toedienen van de tweede vaccinatie. 'De studie duurt daarom 13 tot 15 maanden', zegt Ingrid.

Samenwerking

Meta en Ingrid werken al jaren intensief samen, zo ook nu aan het Janssen vaccin onderzoek. De vaccinaties worden toegediend in het CHDR en de controles vinden plaats in het LUMC. 'De infrastructuur maakt dat deze samenwerking heel logisch is, het CHDR bevindt zich op een steenworp afstand van het LUMC', vertelt Meta. Maar dat is niet de enige reden. Meta: 'De vaccinatiepoli in het LUMC heeft veel kennis en ervaring met vaccinatietechnologieën en het CHDR heeft veel ervaring met partijen uit de industrie en vroege fase geneesmiddelonderzoek.' Ingrid: 'We vullen elkaar dus perfect aan.'

Bijdrage leveren

Beide onderzoekers vinden het fantastisch om aan deze studie mee te werken. 'Het is een enorme uitdaging', zegt Meta. Ingrid: 'Het is belangrijk dat dit onderzoek goed en snel kan worden uitgevoerd en ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan een onderzoek dat zoveel voor de wereld kan betekenen.'