Coronazomer: 70% minder medische hulpvragen

De zomer van 2020 was anders dan anders. Door COVID-19 en de onzekere reisadviezen kozen meer mensen voor een vakantie in eigen land in plaats van over de grens. Logischerwijs ontving alarmcentrale Eurocross Assistance daardoor minder medische hulpvragen en pechmeldingen uit het buitenland dan voorgaande jaren. Het aantal pechhulpvragen lag deze zomer circa 30 procent lager dan voorheen en het aantal medische hulpvragen verminderde met zelfs 70 procent. In totaal ontving Eurocross deze zomer 22.152 telefoontjes ten opzichte van 56.497 in 2019. De meeste meldingen kwamen dit jaar uit Frankrijk.

Minder typische zomerdiagnoses

Niet alleen de hoeveelheid telefoontjes over medische hulpvragen die Eurocross binnenkreeg verschilde aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar (31.600 in 2019 versus 9.107 in 2020), ook de aard van deze meldingen was niet hetzelfde. Er waren veel minder ‘typische zomerdiagnoses’. Waar normaal gesproken oorpijn/-ontsteking, maag-/darmklachten en letsel de top drie aanvoeren, zijn dat deze zomer een blindedarmontsteking, breuken en hartklachten.

“De effecten van corona op de zomervakantie zagen wij duidelijk terug in de herkomst van de meldingen.”, aldus Angela Looyé, woordvoerder bij Eurocross. “Zo kregen we veel minder medische hulpvragen uit verre landen als Indonesië, Kaapverdië en Sri Lanka waardoor ook de aard van de medische hulpvragen anders was. Maag- en darmklachten komen bijvoorbeeld vaker voor in andere continenten. Daarnaast krijgen we normaal met grote regelmaat meldingen van mogelijke rabiës uit oorden als Thailand en Bali, maar die kwamen dit jaar bijna niet binnen. De meeste meldingen kwamen uit Frankrijk, Spanje en Duitsland. Die laatste is een opvallende in deze top drie, die vinden we normaliter een stuk lager in het rijtje.”

Nog steeds wel panne

Eurocross kreeg in totaal 13.045 telefoontjes over pechmeldingen vanuit het buitenland binnen dit jaar. Vorig jaar kwamen er 28% meer hulpvragen binnen op de alarmcentrale. Een flinke daling dus ten opzichte van het aantal hulpvragen dat Eurocross normaal krijgt in de vakantieperiode.

“De meeste pechmeldingen kwamen deze zomer uit Frankrijk, gevolgd door Duitsland en België.”, vervolgt Looyé. “Ook hier is de laatste weer een opvallende, want die staat nooit zo hoog in de lijst. Al deze cijfers geven in onze ogen aan dat Nederlanders dit jaar een alternatieve zomervakantie hebben gevierd en echt dicht bij huis zijn gebleven, dan wel thuis, dan wel in Europa.”