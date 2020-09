Gesprekken over zesde coronavaccin voor Europa afgerond

BioNTech en Pfizer

'Als de ontwikkeling van het betreffende vaccin goed verloopt en het vaccin wordt toegelaten tot de Europese markt, hebben de lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid om 200 miljoen vaccins van BioNTech en Pfizer te kopen met een optie op nog eens 100 miljoen doses', aldus VWS. Ook bij deze gesprekken zijn mogelijkheden besproken om te doneren aan kwetsbare landen en door te verkopen aan Europese partners die niet lid zijn van de EU. Nu start het werk aan het opstellen van een definitief contract.

Joint Negotiation Team

De onderhandelingen over veelbelovende coronavaccins worden gevoerd door het zogeheten Joint Negotiation Team (JNT). Naast de Europese Commissie zijn hierin ook de vier landen van de Inclusieve Vaccin Alliantie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland) op ambtelijk niveau vertegenwoordigd, evenals Spanje, Zweden en Polen.

Getest op 30.000 vrijwilligers

Op dit moment testen BioNTech en Pfizer de veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van het vaccin op 30.000 vrijwilligers. Daarmee ligt het consortium op schema om in oktober de tests af te ronden en bevindt zich daarmee in de voorhoede van de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin.

Messenger-RNA

Net als Curevac en Moderna werkt BioNTech/Pfizer aan een nieuw type vaccin, dat werkt op basis van een zogenoemd messenger-RNA (mRNA). Daarbij wordt een specifiek molecuul als ‘boodschapper’ in de cellen van het menselijk lichaam verspreid. De informatie die dit molecuul geeft, gebruikt het lichaam vervolgens om zelf de werkzame stoffen aan te maken tegen het virus.

Europese onderhandelingen

Het JNT is, namens de lidstaten van de Europese Unie, in gesprek met meerdere farmaceuten, om de kansen te spreiden en over een werkend vaccin te kunnen beschikken zodra dit door een bedrijf is ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan een breed portfolio van verschillende producenten en verschillende typen vaccins. In de gesprekken met aanbieders van een kansrijk kandidaat-vaccin maken de onderhandelaars van het JNT prijsafspraken waarin betaalbaarheid, toegankelijkheid en leveringszekerheid van het vaccin belangrijke uitgangspunten zijn. Nederland wordt bij de gesprekken met vaccinproducenten onder andere bijgestaan door wetenschappelijke experts van het RIVM.

Zesde partij

Na eerdere afronding van gesprekken met Astra Zeneca, Sanofi Pasteur/GSK, Janssen Pharmaceutical, Curevac en Moderna, is het consortium van BioNTech en Pfizer de zesde partij waarmee de verkenning succesvol kon worden afgesloten.