Ruim een derde van diabetes type 2-patiënten in de huisartspraktijk heeft een nierfunctiestoornis

Zo’n 6 procent van de patiënten die de huisarts jaarlijks ziet, lijdt aan diabetes type 2. Maar liefst een derde van hen blijkt een verhoogd risico op nierfunctiestoornissen te hebben, oftewel diabetische nefropathie. Schade aan de nieren geeft een verhoogd risico op andere aandoeningen en zelfs op overlijden. Het is daarom van groot belang nierschade te beperken. Omdat de meeste patiënten met diabetes worden behandeld in de huisartspraktijk is de huisartsenpraktijk een goede setting voor onderzoek naar patiënten met diabetische nefropathie in Nederland. Het Nivel brengt hiertoe de prevalentie en incidentie van nefropathie in de huisartsenpraktijk in kaart.