Coronadashboard aangepast: meer gegevens en vernieuwd ontwerp

Het coronadashboard is opnieuw uitgebreid en verbeterd. Er is nu voor heel Nederland informatie over virusdeeltjes in het rioolwater. Bovendien biedt het nieuwe ontwerp een beter overzicht van de cijfers en statistieken.

Sinds augustus meten het RIVM en de waterschappen hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Rioolwater laat in een vroeg stadium zien hoe het ervoor staat met het virus. Het aantal locaties waarop dit gebeurt, is de afgelopen weken uitgebreid van 80 naar 318, waarmee nagenoeg heel Nederland wordt gedekt. Ook wordt nu wekelijks op bijna al deze plekken gemeten. Zo is beter en vroeger te zien hoe het virus zich ontwikkelt.

Vernieuwd ontwerp

Het vernieuwde dashboard presenteert de belangrijkste cijfers duidelijker, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Dit nieuwe ontwerp is het resultaat van publieksonderzoek en reacties van experts. Minister Hugo de Jonge (VWS): “Hiermee is in één oogopslag duidelijk hoe we ervoor staan, zowel landelijk als lokaal. Dat inzicht is cruciaal. We zien de cijfers oplopen en moeten het virus nauwgezet in de gaten houden om gericht maatregelen te kunnen nemen.” De komende tijd wordt het dashboard steeds verder verbeterd en worden nieuwe bronnen toegevoegd.

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden.