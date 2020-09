LCPS gaat weer van start vanwege verder toenemend aantal covid-patiënten

Vanwege het toenemend aantal covid-patienten dat in ziekenhuizen moet worden opgenomen gaat vanaf woensdag 23 september het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weer van start. Het LCPS gaat dan ook weer bovenregionaal zorgen voor patiëntenspreiding.

Tweede golf

Het LCPS wordt gevestigd in Zeist, in het gebouw van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. 'Er bereiken ons al weer verzoeken om ook bovenregionaal patiënten te spreiden nu het aantal ziekenhuisopnames snel toeneemt. Uitgangspunt bij een tweede golf covidpatiënten is steeds geweest om de reguliere zorg door te laten gaan', zegt voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers.

Patiënten verplaatsen

Dat betekent dat we, wanneer de druk toeneemt, laagdrempelig patiënten verplaatsen zodat ziekenhuizen geen reguliere zorg hoeven afschalen. Vanaf morgen is het LCPS daarom weer operationeel om dagelijks de bezetting van covid-ic-bedden, non-covid-ic-bedden én klinische covidbedden uit te vragen aan de ziekenhuizen', aldus Kuipers.

22 september: 91 covidpatiënten op de IC

Het aantal covidpatiënten dat momenteel op de Intensive Care verblijft, bedraagt 91. Dat zijn 6 patiënten meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 627 non-covid-patiënten op de IC, 92 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt 718, 98 meer dan de dag ervoor. Het aantal covid-opnames buiten de IC bedraagt 329, 4 meer dan gisteren. Het totaal aantal opgenomen covidpatiënten bedraagt daarmee 420, 10 meer dan de vorige dag. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS.