Slechtere ervaren slaapkwaliteit verklaart groter risico op griepklachten voor nachtwerkers

Zorgverleners die regelmatig nachtdiensten draaien, hebben een groter risico op griep- en luchtwegklachten dan hun collega’s die alleen overdag werken. De slechtere ervaren slaapkwaliteit van nachtwerkers verklaart voor een deel dit verhoogde risico op deze gezondheidsklachten. Dat concludeert RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoeker Bette Loef in haar proefschrift over de invloed van nachtwerk op de gezondheid, leefstijl, en afweer van zorgverleners.

In de gezondheidszorg werken veel mensen afwisselend dag-, avond-, en nachtdiensten. Het werken in ploegendienst, en voornamelijk wanneer sprake is van nachtwerk, kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten. Eerder onderzoek van Loef laat zien dat zorgverleners die minimaal één keer per maand nachtdiensten draaien 20 procent meer kans op griep- en luchtwegklachten hebben dan personeel dat alleen dagdiensten draait.

Leefstijl en afweer

Loef bekeek ook of de leefstijl en afweer van nachtwerkers anders waren dan die van dagwerkers om te onderzoeken of dit mogelijke verschillen in gezondheid kan verklaren. Hieruit bleek dat de slechtere ervaren slaapkwaliteit van nachtwerkers een deel van hun verhoogde risico op griep- en luchtwegklachten kon verklaren. Voor de andere leefstijlgedragingen zag Loef dat nachtwerkers over het algemeen een vergelijkbare slaapduur, beweegpatroon in de vrije tijd en eetfrequentie hebben als dagwerkers. Het verbeteren van de ervaren slaapkwaliteit kan volgens de promovenda een nuttig aanknopingspunt zijn voor toekomstig interventieonderzoek.

Voor haar onderzoek, een samenwerking tussen RIVM en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum , volgde Loef 600 zorgverleners, werkzaam binnen verschillende ziekenhuizen in Nederland. Dat deed ze een half jaar lang tijdens het griepseizoen met een speciaal ontwikkelde smartphone app. In deze app konden de zorgverleners dagelijks aangeven of ze griep- of luchtwegklachten hadden. De app identificeerde vervolgens episodes van dergelijke klachten.