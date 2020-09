Jongeren zien gevaren van rijden onder invloed van XTC niet in

Het drugsgebruik onder jongeren in het algemeen is de afgelopen jaren gestegen. Het drugsgebruik in het verkeer is hierdoor mogelijk ook gestegen. Uit politiecijfers blijkt dat het afgelopen anderhalve jaar gemiddeld duizend mensen per maand werden aangehouden die onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Een gedeelte van de aangehouden bestuurders reed onder invloed van XTC. Deze drug is populair onder de uitgaande jongeren, ook in coronatijd. XTC wordt door jongeren in plaats van tijdens het stappen of een festivalbezoek nu vooral tijdens huisfeestjes of bij vrienden thuis gebruikt. De kans dat jongeren na zo’n huisfeestje achter het stuur kruipen onder invloed van XTC, is aannemelijk.

Zelfoverschatting

TeamAlert deed kwalitatief onderzoek naar de motieven van jongeren om te rijden onder invloed van XTC. Uit de gesprekken met deze jongeren komt naar voren dat zij zichzelf overschatten als zij de keuze maken om met XTC op achter het stuur te kruipen. Zij zien de gevaren van de effecten van XTC op hun rijvaardigheden niet in. De jongeren zeggen zelf aan te voelen wanneer zij in staat zijn om auto te rijden, waaruit zij concluderen dat zij zich goed genoeg voelen om aan het verkeer deel te nemen.

Een andere reden waarom de ondervraagde jongeren met XTC op autorijden, is dat zij de kans klein achten dat ze betrapt worden door de politie. Ze hebben het gevoel zo goed te rijden dat ze niet opvallen voor agenten. De ondervraagde jongeren zijn ervan overtuigd dat de politie hen alleen aanhoudt, als ze daar een aantoonbare reden toe hebben, die er volgens hen niet is. Daarnaast hebben ze nog nooit consequenties van het rijden onder invloed ervaren, dus lijken de jongeren geen reden te zien dat het in de toekomst wel fout zal gaan.

‘Met XTC op rijden is (niet) oké’

In de vriendenkring van de ondervraagden is het normaal om met XTC op te rijden. Vrienden keuren het goed en doen het zelf ook. Ook zeggen de jongeren dat hun vrienden hen helpen met het opletten op de weg wanneer ze samen onder invloed de auto instappen. Zij krijgen echter van anderen in hun sociale omgeving te horen dat rijden onder invloed van XTC gevaarlijk is en dat zij ermee moeten stoppen. Jongeren negeren desalniettemin vaak dit advies. Degene die hen waarschuw heeft namelijk geen ervaring met rijden onder invloed van XTC en weet dus niet waar ze het over hebben, menen de ondervraagden.

TeamAlert ontmoedigt jongeren om met XTC op aan het verkeer deel te nemen. Dit doet TeamAlert door onder andere met jongeren het gesprek over drugs in het verkeer aan te gaan, op plekken waar jongeren drugs gebruiken. Daarnaast geeft TeamAlert voorlichting op middelbare scholen om jongeren weerbaar te maken voor groepsdruk en met online campagnes zet TeamAlert de sociale norm, dat drugs en het verkeer niet met elkaar samengaan.