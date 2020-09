Dringend advies tot dragen van mondkapjes

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken.

Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.

Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.

Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.