Experts adviseren mondkapje op middelbare scholen

Onderwijsexperts schrijven in een advies aan middelbare scholen om voortaan leerlingen en leraren te verplichten om een mondkapje te dragen. Dit meldt de NOS donderdag.

Het mondkapje moet op in de aula, in de gangen en in de kantine. Tijdens de les mag het mondkapje af. Het gaat hier om een advies en niet om een verplichting, al behoort dit wel tot de mogelijkheden.

Volgens de omroep vinden sommige scholen het advies van de overheid verwarrend. De experts vinden dat de overheid met duidelijke regelgeving moet komen over mondkapjes op school.