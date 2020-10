Virusremmer remdesivir is op

Het medicijn wordt onder andere gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Nederland zou er al weken over in gesprek zijn met de Europese Commissie, die de virusremmer centraal inkoopt en de verdeling over de EU-lidstaten regelt. Of andere Europese landen ook met een tekort te maken hebben, is volgens het RIVM en VWS onduidelijk.