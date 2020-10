Al bijna 1.000 COVID-patiënten in ziekenhuis waarvan 190 op IC

De teller van het aantal COVID-patiënten dat op dit moment in het ziekenhuis is opgenomen staat al bijna op de 1.000. Dit meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag.

190 COVID-patiënten op de IC

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 975. Dat zijn er 83 meer dan gisteren. Van de 975 COVID-patiënten liggen er 785 buiten de Intensive Care, 70 meer dan gisteren. Op de IC liggen 190 COVID-patiënten, 13 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 576 non-COVID-patiënten op de IC, 60 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 766. Dat zijn er 73 meer dan maandag', aldus het LCPS.

'Afschalen reguliere zorg is nodig'

In de afgelopen 24 uur zijn er 18 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 2 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het LCPS. 'Het aantal opgenomen COVID-patiënten blijft snel stijgen. We verwachten dat deze stijging ook in de komende dagen door zal zetten. Dit noopt ziekenhuizen op tal van plaatsen tot het afschalen van reguliere zorg', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.