Steeds meer vragen over quarantaine bij Rode Kruis Hulplijn

Toename besmettingen

'Nu het aantal besmettingen in rap tempo toeneemt, zijn er steeds vaker mensen die 10 dagen in (thuis)quarantaine gaan. Dit betekent dat ze binnen moeten blijven en geen bezoek mogen ontvangen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen', aldus het Rode Kruis.

Dagelijkse behoefte

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat er ongeveer 26.000 mensen in een week thuis moesten blijven. Naar verwachting ligt dat aantal nu hoger. Veel van deze mensen hebben vragen over wat wel en niet mag, anderen bellen om hulp om in hun dagelijkse behoefte te kunnen voorzien.

Ruim 24.000 keer gebeld

De Rode Kruis Hulplijn biedt antwoorden op vragen, geeft steun, biedt een luisterend oor en in sommige gevallen ook praktische hulp. Sinds de opening van de Rode Kruis Hulplijn in maart zijn er al meer dan 24.000 telefoontjes binnengekomen. Bij de start van de Hulplijn werden er vooral vragen gesteld over het coronavirus en de maatregelen. Dat was dan bijvoorbeeld een vraag van een grootvader of hij zijn kleinkinderen nog wel mocht zien of van iemand die een familielid in een verpleeghuis wilde bezoeken. Nu het coronavirus voor veel besmettingen zorgt heeft het Rode Kruis de Hulplijn opgeschaald zodat mensen met vragen, problemen en frustraties rond (thuis) quarantaine geholpen kunnen worden.

Druk om toch te komen werken

Mensen bellen bijvoorbeeld met vragen over het feit dat ze 10 dagen de deur niet uit mogen: ik ben nu 6 dagen in quarantaine en voel met niet ziek, kan ik echt niet naar buiten? Maar ook dat er druk vanuit de werkgever wordt uitgeoefend om bij milde klachten toch op het werk te verschijnen, moet ik dan komen? En er wordt door de bellers soms aangegeven dat de regels rond quarantaine niet duidelijk zijn. 'Op al deze vragen proberen wij een passend antwoord te geven of we verwijzen mensen door naar onze website met tips voor thuisquarantaine', aldus Faiza El Khayari, projectleider van de Rode Kruis Hulplijn. Sinds kort staat de Rode Kruis Hulplijn ook in de speciale Quarantainegids van het Ministerie van VWS.

Let op elkaar

De Rode Kruis Hulplijn wordt ook gebeld door mensen die in quarantaine zitten en die aangeven niemand te kennen die bijvoorbeeld boodschappen voor ze kan doen of die medicijnen bij de apotheek kan ophalen. Al pratende blijkt er vaak toch een oplossing te zijn: een buurvrouw of een bezorgdienst bijvoorbeeld. Mocht een beller er echt niet uitkomen, dan kunnen lokale vrijwilligers van het Rode Kruis of Ready2Helpers (burgerhulpverleners) de helpende hand bieden.

'Op elkaar blijven letten'

'We hopen dat mensen ook op elkaar blijven letten; een praatje op anderhalve meter afstand, een telefoontje of eens een boodschapje doen voor een ander is vaak maar een kleine moeite. Zeker ook in de donkere dagen die gaan komen, waar mensen in quarantaine en andere kwetsbare mensen soms niet meer hun huis uit durven of zich alleen voelen, hopen we dat mensen naar elkaar om blijven kijken', zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Slechthorenden, doven en anderstaligen

De Rode Kruis Hulplijn is ook bereikbaar voor mensen die slechthorend zijn of doof. Zij kunnen via WhatsApp contact zoeken via 06-57813499. En er is een Whatsapp-Hulplijn in andere talen: Turks (06-48158053), Arabisch (06-48158055), Tamazight (06-48158055), Chinees (06-48158057) en Portugees (06-48158083). Berichten worden beantwoord op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.