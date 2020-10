Landelijk onderzoek naar hersenschade door coronavirus van start

“Corona heeft grote gevolgen voor de hersenen,” zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “Sommige patiënten houden er blijvende cognitieve klachten aan over, zoals verminderde aandacht en concentratie, problemen met herinneren en met plannen. Ook extreme vermoeidheid komt bij veel mensen voor. Werken is niet meer mogelijk, het gezin draaiende houden kost te veel energie en in sommige gevallen is even boodschappen doen al te vermoeiend. Hoe vaak dit voorkomt, waarom en hoe dit precies in de hersenen werkt, is helaas nog onbekend. Als we weten wie welke klachten krijgt en waarom, kunnen we hersenschade bij coronapatiënten beter behandelen, beperken of zelfs voorkomen. We zijn alle donateurs dan ook ontzettend dankbaar dat ze dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt.”

Cognitieve testen en MRI-scan

Onderzoekers prof. Caroline van Heugten, verbonden aan Maastricht University en dr. Janneke Horn, verbonden aan Amsterdam UMC, zullen het onderzoek leiden. Coronapatiënten die het virus begin dit jaar hebben gehad en daarvoor opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, worden in het onderzoek meegenomen. “De patiënten worden onderzocht op de cognitieve gevolgen van het virus”, zegt Janneke Horn. “Enkele maanden na ontslag uit het ziekenhuis, worden er cognitieve testen afgenomen en een MRI-scan van de hersenen gemaakt om de mogelijke hersenschade te zien”. Ook vullen patiënten en hun naasten vragenlijsten om te bepalen hoe zij zich voelen.

De resultaten van dit onderzoek, waarvan de eerste medio 2021 naar verwachting bekend zijn, gaan helpen bij het beter behandelen van toekomstige coronapatiënten. Ook kunnen deze resultaten mogelijk gebruikt worden bij het voorkomen van hersenschade. Coronapatiënten uit de ziekenhuizen Maastricht UMC, Zuyderland, Amsterdam UMC, OLVG, UMC Utrecht, Diaconessenhuis worden meegenomen in het onderzoek.