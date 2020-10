Coronavirus blijft zich steeds verder verspreiden: 6.499 nieuwe besmettingen

De verspreiding van het coronavirus in Nederland neemt nog steeds elke dag toe. Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur tot zaterdagochtend 10.00 uur 6.499 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 528 meer dan de dag ervoor toen er nog 5.971 nieuwe meldingen in een dag werden gemeld.