'Coronavirus kan tot 28 dagen besmettelijk blijven op telefoonscherm'

Temperatuur

Het recente onderzoek, dat is uitgevoerd door het nationale wetenschappelijke bureau van Australië (CSIRO) en is gepubliceerd in Virology Journal, heeft aangetoond dat het virus dus langer kan overleven op oppervlakken dan eerder werd aangenomen. Daarbij is dan wel van belang dat de omgevingstemperatuur rond de 20 graden moet zijn zoals die in de meeste woningen en gebouwen ook vaak is.

Virusvriendelijke omstandigheden

De experimenten werden echter uitgevoerd onder virusvriendelijke omstandigheden in een donkere kamer waar dus bijvoorbeeld geen ultraviolet licht is dat het coronavirus wel doodt en bij een stabiele temperatuur en vochtigheid. In de echte wereld zal het virus dus minder lang overleven.

Handen en telefoon regelmatig reinigen

Toch geven de resultaten van deze studie het belang aan van het regelmatig handen wassen en/of desinfecteren en het regelmatig reinigen van je scherm van je telefoon en tablet. Ook is het beter om je gezicht niet aan te raken om de kans op besmetting te verkleinen.