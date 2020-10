Eerste patiënt in Nederland met westnijlvirus

Afgelopen week is bij een man een infectie met het westnijlvirus vastgesteld. De man is niet recent in het buitenland geweest. Hij heeft het virus mogelijk in de regio Utrecht opgelopen door een muggenbeet. In deze regio zijn in augustus en september vogels en muggen gevonden met het westnijlvirus. Het is de eerste keer dat een infectie met dit virus is gevonden bij een persoon die het heeft opgelopen in Nederland.

Het westnijlvirus komt voor onder vogels en wordt overgebracht door muggen. De muggen raken geïnfecteerd doordat zij zich voeden op besmette vogels. Daarna verspreiden deze muggen het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. Mensen en paarden kunnen daar ziek van worden, maar spelen bij de verdere verspreiding van de ziekte geen rol. Het virus wordt niet van mens naar mens of van mens naar dier overgebracht.

Ziektebeeld

De meeste mensen worden van een infectie met het westnijlvirus niet ziek. Zo’n 80% krijgt helemaal geen klachten, 20% krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. Wel kan ongeveer 1% van de mensen die wordt besmet een ernstige neurologische ziekte krijgen, zoals een hersenontsteking. Behandeling in een ziekenhuis is dan noodzakelijk. Een klein deel van de mensen met zo’n ernstige ziekte kan komen te overlijden. Een infectie met het virus is bij mensen in Nederland al eens eerder gevonden, maar al deze infecties waren in het buitenland opgelopen.

Verspreiding westnijlvirus

Het westnijlvirus heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld. De ziekte komt al geruime tijd voor in het zuidoosten van Europa en in het Middellandse zeegebied. De afgelopen jaren breidde de ziekte zich uit richting Centraal-Europa, waaronder het centrale deel van Duitsland. Verdere verspreiding naar West-Europa lag in de lijn der verwachting.

Besmette vogel

In augustus van dit jaar werd in Nederland voor het eerst het westnijlvirus gevonden bij een grasmus in een natuurgebied bij Haarzuilens. De vogel werd onderzocht in het kader van het onderzoeksproject One Health PACT. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar het vóórkomen en voorspellen van muggenoverdraagbare virussen in Nederland. Naar aanleiding van deze vondst is er een bericht uitgegaan naar de Nederlandse laboratoria en specialisten om alerter te zijn op deze infectie. Dat het virus in de regio Utrecht circuleerde werd bevestigd door onderzoek uitgevoerd bij muggen en de vondst van nog twee positieve vogels.

Muggenseizoen

Met de weeromslag van afgelopen weken loopt het muggenseizoen ten einde. Daarmee wordt het risico op het oplopen van een infectie met westnijlvirus minimaal. Voorafgaand aan het volgende muggenseizoen zullen adviezen en eventuele verdere acties worden voorgesteld.