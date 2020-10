Verzekerden over het algemeen tevreden met hun polis

De meeste verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden zijn tevreden met hun polis. Desalniettemin heerst er in deze groep verzekerden onduidelijkheid over de consequenties voor het gebruik van niet-gecontracteerde zorg. Het ontbreekt de verzekerden vooral aan tijdige en duidelijke informatie over het bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bij polissen met beperkende voorwaarden is er sprake van een beperktere keuze uit zorgaanbieders of een lagere vergoeding bij het gebruik van niet-gecontracteerde zorg. Deze polissen worden ook wel budgetpolissen genoemd. In 2019 kozen er 2,4 miljoen verzekerden in Nederland voor een dergelijke polis. Het is voor het ministerie van VWS van belang om te weten hoe bewust deze verzekerden voor een verzekering met beperkende voorwaarden kiezen, wat hun ervaringen met een dergelijke zorgverzekering zijn en of zij voldoende bekend zijn met de beperkende voorwaarden van hun polis.

Onduidelijkheid over bijbetaling

Het onderzoek laat zien dat het bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg voor veel verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden als een verrassing komt. Ook voor verzekerden die wel op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot bijbetaling, is het onduidelijk hoeveel er moet worden bijbetaald. Informatie over het bij te betalen bedrag blijkt moeilijk te achterhalen voor verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden, terwijl het juist voor hen van belang is om de kosten tijdig te kunnen opzoeken.

Tevredenheid over polis

Ondanks de onduidelijkheid over bijbetaling geven verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden aan tevreden te zijn met hun polis. Zeven op de tien is het helemaal of deels eens met de stelling: ‘Ik ben over het algemeen tevreden met mijn huidige basisverzekering’. Daarmee lijkt een polis met beperkende voorwaarden voor deze verzekerden aan te sluiten bij hun behoeften.

Het onderzoek

Met behulp van vragenlijstonderzoek en telefonische interviews is er in augustus 2020 informatie verzameld om inzicht te krijgen in de keuze van verzekerden voor en de ervaringen met een zorgverzekeringspolis met beperkende voorwaarden. Het vragenlijstonderzoek is enerzijds uitgezet onder verzekerden met een polis met beperkende voorwaarden via de ledenbestanden van twee verzekeraars die deze polissen aanbieden, en anderzijds onder panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. In totaal hebben er 14.918 verzekerden de vragenlijst ingevuld en zijn er elf telefonische interviews gehouden.