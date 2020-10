Ruim 10.000 nieuwe besmettingen in 1 dag, 2.073 opnames waarvan 472 op IC

Gemiddelden besmettingen

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 60.463 besmettingen gemeld. Dat is gemiddeld per dag: 8.638 besmettingen. IN de afgelopen 14 dagen zijn er in totaal 110.620 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 7.901. In de afgelopen 31 dagen zijn er 174.161 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 5.618. In de afgelopen 90 dagen zijn er 219.669 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 2.441. En in de afgelopen 220 dagen zijn er 268.770 besmettingen gemeld, een gemiddeld van 1.244 per dag.

472 COVID-patiënten op IC, 1601 in kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 2073. Dat zijn er 70 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1.601 buiten de Intensive Care, 61 meer dan gisteren. Op de IC liggen 472 COVID-patiënten, 9 meer dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 476 non-COVID-patiënten op de IC, 16 meer dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 948. Dat zijn er 25 meer dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 248 in de kliniek en 43 op de IC.

35 verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn er 35 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 6 IC-patiënten. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS).