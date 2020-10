Totaal aantal besmettingen naar 301.597

Het aantal mensen dat sinds de corona-uitbraak in maart van dit jaar is besmet geraakt is de 300.000 vandaag gepasseerd. Het RIVM heeft tot vanmorgen 10.00 uur in de afgelopen 24 uur daarvoor 10.353 positieve tests gemeld gekregen van de landelijke GGD's. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen op 301.597 totaal. Wereldwijd staat het aantal besmettingen op dit moment op ruim 43 miljoen.