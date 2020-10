1000 militairen paraat om corona-sneltesten af te nemen

Ongeveer 1000 militairen staan paraat om grootschalig corona-sneltesten af te nemen op 7 nieuwe zogenoemde XL-testlocaties in Nederland. De extra handen moeten de doorstroom verhogen en de druk op de bestaande testlocaties van de GGD verminderen.

Het gaat om zo’n 900 landmachtmilitairen en 100 mariniers, die nu een korte opleiding volgen voor deze uitzonderlijke taak.

Met het afnemen van de sneltesten dragen ze bij om het maatschappelijk en economisch verkeer op gang te houden.

Locaties

Er staan XL-testlocaties gepland in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat nog weten waar deze nieuwe testlocaties exact komen en wanneer ze open gaan.

De XL-testlocaties zijn straks geopend voor iedereen met klachten die op corona kunnen duiden. Defensie zet in de teststraten niet-medisch militair personeel in, intern opgeleid met hulp van het NCOI.

Na een opstartperiode neemt GGD-personeel het werk op de XL-testlocaties over. De ministeries van VWS en Defensie bekijken samen of de militairen dan zijn in te zetten op regionale sneltestlocaties.

Universitair Medisch Centrum Utrecht

De krijgsmacht zet al medisch personeel in voor medische verzorging en verpleging van COVID-19-patiënten in zorginstellingen. Zo werken er bijvoorbeeld zo’n 100 medewerkers van Defensie op de IC- en verpleegafdelingen van het UMC Utrecht , waardoor het COVID-patiënten kan overnemen van ziekenhuizen die tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.