De meeste Nederlanders eten niet volgens de Schijf van Vijf

Veel Nederlanders eten en drinken minder dan de aanbevolen hoeveelheden van de producten in de Schijf van Vijf. Ook eten ze veel producten die buiten de Schijf van Vijf vallen. Jonge kinderen en ouderen eten vaker volgens de Richtlijnen dan de andere leeftijdsgroepen. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de mate waarin het Nederlandse voedingspatroon overeenkomt met de aanbevelingen van de Schijf van Vijf. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat in Nederland het voedingspatroon gezonder kan en geven handvaten voor de voorlichting over een gezond voedingspatroon.

Schijf van Vijf

Het Nederlandse voorlichtingsmodel over voeding, de Schijf van Vijf, laat zien wat gezond eten inhoudt. Het gaat om een voedingspatroon dat genoeg energie en voedingsstoffen levert en mensen gezond houdt of gezonder maakt.

Minder dan 10 procent van de Nederlanders eet de aanbevolen hoeveelheden groenten, peulvruchten, aardappelen en graanproducten, en smeer- en bereidingsvetten. Meer dan een derde van de Nederlanders eet voldoende brood en kaas, maar kiest dan vooral voor soorten die weinig vezels, veel ongunstige vetten of veel zout bevatten. Ongeveer twee derde deel van de Nederlanders eet meer vlees(producten) dan wordt aanbevolen.

Een derde deel van de totale hoeveelheid die we eten en drinken staat niet in de Schijf van Vijf. Dit deel is dus niet ‘nodig’ en is minder gezond. Deze producten bevatten vaak veel calorieën en ongunstige voedingsstoffen. Zo krijgen we veel zout, suiker en ongunstige vetten binnen door hartige en zoete snacks te eten. Via dranken die buiten de Schijf vallen, krijgen we alcohol en veel suiker binnen.

Voorzichtige verbetering

Deze resultaten zijn gebaseerd op de voedselconsumptiepeiling 2012-2016 die al eerder zijn gepubliceerd. Deze peiling laat zien hoeveel en wat mensen in Nederland eten en drinken. Deze peiling laat een voorzichtige verbetering zien ten opzichte van vorige peilingen. Zo zijn Nederlanders meer fruit gaan eten en lijken ze ook meer groenten te eten. Verder eten ze minder vlees en drinken ze minder suikerhoudende dranken. Als de positieve ontwikkelingen doorgaan, kan dit helpen om overgewicht en chronische ziekten te voorkomen.