Rode Kruis schaalt coronahulpverlening in Nederland verder op

Het Rode Kruis schaalt de coronahulpverlening in het Koninkrijk der Nederland verder op. Ruim een half jaar na het lanceren van zijn Nationaal Actieplan ziet de hulporganisatie tijdens deze tweede coronagolf dat er meer hulp nodig is. De hulp wordt opgeschaald op het gebied van medische ondersteuning, voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Daarom heeft de hulporganisatie zijn Nationaal Actieplan herzien. Het Rode Kruis verwacht tot mei 2021 nog ruim 48 miljoen euro nodig te hebben om de coronahulpverlening voort te zetten en op te schalen. Giro 7244 staat open om geld in te zamelen voor deze hulpverlening.

Het Rode Kruis heeft de afgelopen negen maanden 350.000 keer mensen geholpen in de strijd tegen het coronavirus. ,,We zitten middenin de tweede coronagolf en wij zien dat mensen in deze tijd banen verliezen, te weinig te eten hebben en soms zelfs geen dak boven het hoofd hebben. We verwachten dat de meest kwetsbaren in onze samenleving de gevolgen van deze coronacrisis nog tijden zullen voelen”, concludeert Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. ,,Eerder dit jaar zijn we onze grootste nationale hulpoperatie gestart sinds de Watersnoodramp in 1953. We zien niet alleen dat de coronacrisis lang aanhoudt, maar ook dat de gevolgen van de crisis grote groepen hard treffen. Daarom schalen we onze hulpverlening substantieel op.”

Voedselhulp

Door de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis zijn er steeds meer mensen die zichzelf en hun gezin niet meer kunnen voorzien van voldoende eten. Het Rode Kruis helpt mensen die voedselhulp nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor hulp van andere organisaties, zoals de voedselbank. Op dit moment krijgen ruim 3.000 mensen per week voedselhulp via het Rode Kruis. Uit een steekproef onder de partnerorganisaties waarmee het Rode Kruis voedselhulp verleent, blijkt dat de nood voor voedselhulp ten opzichte van de eerste golf is verdubbeld. De partnerorganisaties geven aan dat zij steeds vaker nee moeten verkopen aan mensen die voedselhulp nodig hebben. Momenteel hebben zij, zelfs met steun van het Rode Kruis, niet genoeg geld om hen te voorzien van eten. Daarom wil het Rode Kruis deze vorm van hulp verder uitbreiden.

Medische ondersteuning

Corona zet de Nederlandse zorgsector al maanden onder grote druk. Kon de eerste golf nog met man en macht verwerkt worden, nu tijdens de tweede golf blijkt de sector nogmaals overbelast. Op allerlei plekken ondersteunen vrijwilligers van het Rode Kruis de zorg in Nederland en de vraag naar deze hulp neemt toe. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld in zorgcentra met personeelstekorten. Zij focussen zich op hand- en spandiensten, zoals cliënten helpen bij het eten en drinken of toezicht houden in gezamenlijke huiskamers. Zo kan het medische personeel zich richten op hun medische taak. Ook ondersteunt het Rode Kruis bij huisartsenposten, vervoert coronapatiënten en ondersteunt de GGD in de coronateststraten en bij bron- en contactonderzoek. De afgelopen negen maanden was het Rode Kruis actief in 65 zorgcentra. Er is nu weer een toename in aanvragen voor medische ondersteuning.

Onderdak

Het aantal dak- en thuislozen is in tien jaar tijd verdubbeld, op dit moment zijn er zo’n 40.000 daklozen in Nederland blijkt uit cijfers van het CBS. Het Rode Kruis verwacht ook dat het aantal mensen dat op straat leeft en hulp nodig heeft door de coronacrisis toeneemt. Nu de wintermaanden voor de deur staan, bereidt de hulporganisatie zich voor om hulpverlening aan deze groep mensen uit te breiden. Zij kunnen niet zelfstandig in quarantaine gaan en missen de meest basale hygiënische voorzieningen. Ook zien we ruimtegebrek in de daklozenopvang ontstaan. De eerste winteropvanglocaties gaan binnenkort alweer open.

Psychosociale zorg

Daarnaast zal het Rode Kruis psychosociale ondersteuning bieden aan mensen die in deze tijd met vragen lopen of een luisterend oor nodig hebben. Nu er weer meer mensen in quarantaine zitten, zien we een toename van telefoontjes naar de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888).