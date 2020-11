Farmaceut Pfizer: vaccin tegen COVID-19 voor ruim 90% effectief

Het kandidaat-vaccin tegen COVID-19, dat farmaceut Pfizer aan het ontwikkelen is, blijkt op dit moment meer dan 90% effectief te zijn in het voorkomen van COVID-19 bij deelnemers zonder bewijs van eerdere SARS-CoV-2-infectie. 'Dit blijkt uit de eerste tussentijdse werkzaamheidsanalyse', zo heeft de farmaceut maandag bekendgemaakt.

Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA)

Het vaccin is in deze fase nog niet voor iedereen beschikbaar maar wel verwacht Pfizer dat in de derde week van november het sein op groen zal staan voor het inzetten van het vaccin voor noodgebruik. Maar eerst zal de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hiervoor goedkeuring moeten afgeven.

Geen ernstige veiligheidproblemen bij bijna 44.000 deelnemers

Aan het onderzoek namen 43.538 deelnemers deel, waarvan 42% verschillende achtergronden had. 'Er zijn geen ernstige veiligheidsproblemen waargenomen. Gegevens over veiligheid en aanvullende werkzaamheid worden echter nog steeds verzameld', benadrukt Pfizer. Bij slechts 94 van de bijna 44.000 deelnemers werkte het vaccin niet en werd toch COVID-19 vastgesteld.