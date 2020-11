Nieuwe corona-behandeling met bloedplasma kan starten

Sanquin Bloedbank en plasmaproducent Sanquin Plasma Products (SPP) hebben de afgelopen maanden uit gedoneerd bloed 4.000 doses met antistoffen tegen het coronavirus geproduceerd. 'Dit medicijn is nu klaar om ingezet te worden. Het zal in eerste instantie worden toegepast om besmetting en ziekte bij mensen met een verzwakt immuunsysteem te voorkomen', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdagavond.

Kanker of transplantatie

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kankerpatiënten en mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook komt er een onderzoek om in kaart te brengen hoe effectief dit medicijn is om besmetting van kwetsbare ouderen te voorkomen, bijvoorbeeld na contact met een besmet persoon.

Plasma gedoneerd door ex-coronapatiënten

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelde eerder dit jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het inzamelen van plasma en het daar uit ontwikkelen van een plasmaproduct met antistoffen tegen Covid-19. Minister De Jonge: “Sindsdien hebben duizenden mensen die hersteld waren van corona plasma gedoneerd. De antistoffen uit dat bloed zijn door SPP omgezet in dit nieuwe middel. Knap werk, en veel dank aan iedereen die bloed doneerde. Nu snel door naar de volgende stap: starten met deze innovatieve behandeling.”

Middel preventief inzetten

Een werkgroep van Sanquin en medische specialisten uit het gehele land boog zich de afgelopen periode over de vraag welke groep als eerste in aanmerking zou moeten komen voor toediening van de antistoffen. De werkgroep adviseert het middel preventief in te zetten, altijd onder toezicht van een behandelend arts. Het gaat dan om het beschermen van mensen met een verzwakte afweer, zoals patiënten die midden in een oncologisch behandeltraject zitten of mensen die net een transplantatie hebben ondergaan. Ook kwetsbare ouderen hebben vaak een verzwakte afweer. Deze groepen zijn extra vatbaar voor een besmetting met het coronavirus en hebben het meeste baat bij een preventieve behandeling met antistoffen.

Ouderen in verpleeghuizen

Naast het direct beschikbaar maken van de preventieve toepassing voor kwetsbare patiënten adviseert de werkgroep ook een onderzoek te starten naar de effectiviteit van de antistoffen als preventief medicijn bij ouderen in verpleeghuizen. De werkgroep adviseert dit te toetsen in verpleeghuizen waar de COVID-19 infectiedruk hoog is. Minister De Jonge stelt hier zowel financiering als een voorraad van het medicijn voor beschikbaar. ZonMw zal dit onderzoek op korte termijn uitzetten. De eerste resultaten worden vervolgens in de zomer van 2021 verwacht.

Ruim 4.000 doses beschikbaar

Sanquin heeft momenteel ruim 4.000 doses van het bloedplasma beschikbaar. De verwachting is dat een patiënt elke maand behandeld moet worden. De voorraad is dus beperkt. Sanquin en SPP zetten de productie voort en de verwachting is dat er in januari nog 4.000 doses beschikbaar komen. Het blijft daarom belangrijk dat mensen bloed doneren; juist ook mensen die recent hersteld zijn van een corona-besmetting.