Immuunsysteem sterker tegen COVID-19 bij gezonde leefstijl

Juist nu, tijdens de COVID-19 pandemie, is het belangrijk dat Nederlanders het belang van een gezonde leefstijl leren kennen en dat ze kennis daarover krijgen aangereikt. Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), zet zich samen met vele medici, wetenschappers en bestuurders in om een positieve bijdrage te leveren aan de missie van het ministerie van VWS: ‘Nederland gezond en wel’.

Immuunsysteem

Daarom heeft deze groep deze week een oproep gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om de kennis van de Nederlander te vergroten over het positieve effect van een gezonde leefstijl op het immuunsysteem. Dit blijkt van groot belang in de actuele strijd tegen COVID-19.

Obesitas

Verreweg de meerderheid van de mensen die met COVID-19 opgenomen wordt in een ziekenhuis, heeft last van overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Overgewicht leidt via diverse wegen tot een ernstiger beloop van COVID-19, met name door een chronisch verstoord immuunsysteem. Ook vaccins doen het in het algemeen minder goed bij mensen met obesitas.

Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) kan bij veel mensen het immuunsysteem binnen enkele weken al versterken en kan de kans op een ernstig beloop van COVID-19 verkleinen. Dit is reeds bekend door tal van wetenschappelijke onderzoeken en geldt zowel voor mensen met (ernstig) overgewicht als voor mensen met een gezond gewicht.

Betere respons op vaccins

Ook zou het per direct aanmeten van een gezondere leefstijl mogelijk kunnen bijdragen aan een betere respons op de vaccins, die nu nog in ontwikkeling zijn en naar verwachting pas op zijn vroegst over een paar maanden beschikbaar zijn. Prof. dr. Liesbeth van Rossum: ‘Het is belangrijk dat – juist in deze coronatijd - de toegankelijke leefstijladviezen beter vindbaar worden gemaakt en uitgedragen worden. Zo kan een ieder zichzelf beter wapenen als ze ondanks de huidige coronamaatregelen toch besmet raken met een virus zoals het Coronavirus.’