5941 nieuwe corona besmettingen

Er was de afgelopen dagen een stijging te zien in het aantal besmettingen. Volgens het NOS kwam dit deel door een dip in het aantal meldingen van besmetting. Vorig weekend zijn er minder tests afgenomen. Er is een dalende lijn te zien in het aantal besmettingen, maar de daling gaat minder hard.

Er zijn op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen 163 nieuwe patiënten opgenomen. Op de afdeling Intensive Care is het aantal met 32 gestegen. Deze zijn bijna allemaal doorgestroomd van de normale verpleegafdeling.

Het aantal doden door de corona is de afgelopen 24 uur op 86 komen te staan. Gisteren waren dit er nog 54.