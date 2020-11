Prostaatkankerstichting vraagt aandacht voor het vroeg opsporen in prostaatkankermaand

Als bij mannen prostaatkanker wordt ontdekt, kunnen ze het vaak niet geloven: ‘maar ik voel me gezond en heb nergens last van’. Dat komt doordat prostaatkanker in het begin meestal geen klachten geeft. En dat maakt deze kanker zo gevaarlijk. Want juist in dit vroege stadium kunnen mannen meestal nog van prostaatkanker genezen. Daarom vraagt de Prostaatkankerstichting in november, maand van prostaatkanker, aandacht voor het vroeg opsporen van prostaatkanker bij de 50+ man.

“Meer dan 13.000 mannen horen jaarlijks dat ze prostaatkanker hebben. Meestal is deze kanker niet (meteen) gevaarlijk omdat het veelal een niet agressieve prostaatkanker is. Dan is ‘niet ingrijpen’ vaak de beste behandeling. Anders is dat voor mannen die wél een agressieve prostaatkanker hebben. Want als de tumor alleen in de prostaat zit en nog niet is uitgezaaid, dus als de kanker vroeg is ontdekt, is genezing mogelijk door te opereren of te bestralen.” vertelt professor Debruyne van Andros Mannenkliniek.

Een verhoogde PSA waarde kan wijzen op prostaatkanker. Op eigen verzoek kan een man zijn PSA waarde laten testen bij de huisarts. De huisarts zal wel eerst de voor- en nadelen van de test bespreken. Want hoewel de PSA test een eenvoudige en goedkope bloedtest is, is de uitslag van deze test een stuk ingewikkelder. De PSA waarde kan namelijk ook stijgen door een ontsteking of vergroting van de prostaat.

Stel het niet uit door corona

“Het is belangrijk dat mannen zich realiseren dat ze zelf het initiatief kunnen nemen om zich over prostaatkanker te laten voorlichten door hun huisarts. Ook zonder dat ze klachten hebben. Zeker als er prostaatkanker in de familie voorkomt en ze willen weten of dat een verhoogd risico betekent. Of als ze boven de 50 jaar zijn en overwegen om hun PSA te laten meten. Na de voorlichting beslist de man zelf of hij een PSA test wil. Als mannen na de test worden doorverwezen voor nader onderzoek, dan is het van belang dat de mogelijkheden worden besproken zodat ze in een expertziekenhuis of -centrum terecht komen.”, aldus Kees van den Berg, voorzitter Prostaatkankerstichting.

Over de Prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van mannen met prostaatkanker en hun naasten. Daarnaast stimuleren wij wetenschappelijk onderzoek.