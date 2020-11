Daling COVID-19 meldingen stagneert, R-getal stijgt naar 1,02

Het aantal besmettingen in de afgelopen week is nagenoeg hetzelfde als in de week daarvoor. 'Daarmee is de daling van het aantal besmettingen gestagneerd', zo meldt het RIVM dinsdag.

36.931 nieuwe meldingen

In de afgelopen week rapporteerden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en 36.931(-2%) nieuwe meldingen van vastgestelde COVID-besmettingen. Dit is ongeveer even veel als in de week daarvoor toen er 37.706 nieuwe meldingen COVID-19 werden gerapporteerd.

Ziekenhuisopnames COVID-10 patiënten licht gedaald

Het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen daalde wel licht, van 1.496 naar 1.291 (-13,7%). Het aantal mensen dat is opgenomen op de intensive care daalde ook licht van, 224 vorige week, naar 193 (-13,8%) deze week. De druk op de zorg vanwege COVID-19 blijft hoog.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal van 6 november is gestegen ten opzichte van een week eerder en is nu 1,02. Het reproductiegetal van 1,02 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 102 andere mensen besmetten met het virus. Met een R-waarde van 1 blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel. Bij een R-waarde hoger dan 1 neemt het aantal besmettingen toe. Als de R-waarde lager dan 1 is, dan neemt het aantal besmettingen af. Waarbij geldt, hoe lager het R-getal, hoe beter.

Leeftijdsverdeling en veiligheidsregio’s

In de leeftijdsgroepen tot 17 jaar is een toename in het aantal positieve COVID-19 meldingen te zien, met name in de leeftijdsgroep 13-17 jaar. In de overige leeftijdsgroepen is sprake van een lichte daling. Van de 25 veiligheidsregio’s bevinden 16 regio’s zich nog in een ernstige fase van de epidemie met meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Geen van de regio’s zit in een beheersbare fase met minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraten en percentages positief

Van 16 tot en met 22 november zijn 265.215 personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 27.000 meer afgenomen tests dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 251.690 personen, hiervan testten 30.303 mensen positief. Het percentage positief geteste personen is daarmee 12%, een kleine 2% lager in vergelijking met de voorgaande week (13,8%). Hoewel het percentage positief gedaald is, is het nog steeds hoog.