HIV010: nog te weinig aandacht voor de andere pandemie

“In deze tijden lijken we bijna te vergeten dat we al jaren leven met een andere pandemie: hiv en aids. 1 December is het Wereld Aids Dag. Juist nu willen we aandacht geven aan het leven met hiv.”, zegt Stichting Mara. De stichting zet zich al jaren in voor mensen die leven met hiv en stigmabestrijding. Om dit jaar extra aandacht te geven aan deze ziekte is de stichting verschillende projecten gestart in samenwerking met andere gelijke initiatieven onder het samenwerkingsverband HIV010.