COVID-19 pandemie leidt tot achterstand duizenden diagnosen

Naast achtergebleven diagnosen in de oncologie zoals bij moedervlekken en melanoom, mammabiopten, prostaatbiopten en darmpoliepen, blijkt er een achterstand in diagnostiek bij tal van andere ziekten te zijn, zoals coeliakie en chronische ontstekingsziekten van het maag- en darmstelsel. 'Dit geldt voor zowel volwassenen als voor kinderen', zo meldt De Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP).

'Verontrustend'

Dit blijkt uit oriënterend onderzoek van NVVP en pathologiedatabase Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) naar de omvang van deze daling en naar het herstel van de diagnostiek na de eerste golf. Pathologen vinden de resultaten van het onderzoek verontrustend.

'Alarmerend'

Jos Bart, voorzitter van de NVVP: ‘We hadden gehoopt dat er na de opheffing van de gedeeltelijke lockdown een inhaalslag zou worden gemaakt. Uit de cijfers blijkt echter dat een traag herstel tot een normaal niveau opgetreden is, maar dat de achterstand niet is ingehaald.’ De pathologen beschouwen dit als alarmerende cijfers, omdat op grond van deze cijfers en enkele recente publicaties (2,3,4) verondersteld moet worden dat er in Nederland duizenden patiënten moeten zijn met een ernstige, mogelijk kwaadaardige ziekte, die nog niet ontdekt is. Voor een aanzienlijk deel van deze patiënten bestaat een goede behandeloptie, mits behandeling niet te lang wordt uitgesteld. Uitstel van diagnostiek en behandeling leidt potentieel tot aanzienlijke gezondheidsschade.

Weefselonderzoek

Tijdens de eerste golf vanwege de COVID-19 pandemie werd de reguliere zorg bij de huisarts en in de ziekenhuizen drastisch afgeschaald. Ook werden de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stopgezet. Dit heeft geleid tot een sterke daling in het aantal diagnosen dat door pathologen op grond van weefselonderzoek werd gesteld (1).

Ga met klachten naar huisarts

Volgens de pathologen moeten er twee dingen gebeuren om de gezondheidsschade te beperken: Bart: ‘Het is belangrijk dat mensen met klachten zich blijven melden bij de (huis)arts. Iris Nagtegaal, voorzitter van PALGA: ‘Wij roepen op om buitengewoon terughoudend te zijn met het stopzetten van bevolkingsonderzoeken.’