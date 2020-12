Nederlandse huisarts (49) overleden aan COVID-19

Een 49-jarige huisarts met een praktijk in Hoofddorp is vorige week dinsdag overleden aan de gevolgen van een infectie met covid-19. 'Het lijkt erop dat hij de eerste Nederlandse arts is die hieraan is overleden', zo laat het vakblad Medisch Contact weten.

Gezond

'Huisarts Mehran Nadimzadeh had vooraf een goede gezondheid, zo is te lezen in een bericht op de website van de praktijk, waar ook wordt verwezen naar een in memoriam-website voor het achterlaten van berichten', aldus Medisch Contact. De praktijk is tot volgende week dinsdag gesloten. Tot die tijd kunnen patiënten bij huisartsen buiten de praktijk terecht.

Eerste Nederlandse arts

Het lijkt erop dat Nadimzadeh de eerste Nederlandse arts is die overleden is aan covid-19. Woordvoerders van zowel de Landelijke Huisartsen Vereniging als de KNMG hebben geen eerdere berichten ontvangen over aan corona overleden artsen. De fondsen die zijn bedoeld om zorgverleners of artsen te ondersteunen die zelf op de ic zijn opgenomen door een besmetting met covid-19 of hun familieleden in het geval van overlijden, hebben geen aanvragen gekregen na het overlijden van een arts. Ook hebben ze geen signalen gekregen over overleden artsen, voor wie geen aanvraag werd gedaan.

Op IC

Bij de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) is tot nu toe één uitkering gedaan aan een AIOS (arts in opleiding tot specialist) die op de ic belandde door covid-19. Verder zijn aanvragen vooral gedaan door (nabestaanden van) verpleegkundigen en verzorgenden. Voorzitter Rob Kok van ZWiC denkt dat hij het wel gehoord zou hebben als eerder al een arts zou zijn overleden aan corona.