Onderzoek langetermijngevolgen van COVID-19 bij kinderen

Vragen van ouders

'Kinderen krijgen niet vaak covid-19, maar ze worden soms ziek en in zeldzame gevallen is ziekenhuisopname nodig. Kinderlongartsen van het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC kunnen vragen van ouders over hoe het verder zal gaan met het kind niet goed beantwoorden', aldus het Amsterdam UMC..

Meerdere ziekenhuizen

De studie 'COPP2' doet het Emma met andere kinderziekenhuizen in het land, waaronder het Sophia in Rotterdam, het MUMC Maastricht en het Willem-Alexander ziekenhuis in Leiden. 'Bij volwassenen is er al veel bekend, bij kinderen minder. Waarschijnlijk is het vooruitzicht van de kinderen goed, maar zeker is dat niet', zegt onderzoeksleider Caroline Brackel van Amsterdam UMC.

Langdurige klachten bij kinderen?

Het is bekend dat (jong)-volwassen die covid-19 hebben gehad (met en zonder ziekenhuisopname) langdurige klachten kunnen hebben van vermoeidheid, concentratieproblemen, kortademigheid en conditieverlies. Over de gevolgen bij kinderen zijn slechts beperkt gegevens beschikbaar en ook internationaal is hier nog geen onderzoek naar gedaan. Ondanks de geruststellende informatie die kinder(long)artsen op dit moment hebben over het coronavirus op jonge leeftijd, is het belangrijk om dit vervolgonderzoek uit te voeren, zodat ouders en kinderen in de toekomst beter kunnen worden geïnformeerd en begeleid.

Vervolgonderzoek

De COPP2-studie wordt geleid door kinderlongartsen Suzanne Terheggen-Lagro en Caroline Brackel en is een samenwerkingsverband tussen 47 Nederlandse kinderafdelingen, de COPP-studie, en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde. Zij willen, zonder het kind te veel te belasten een antwoord te vinden op de vraag: 'Welk effect heeft covid-19 op kinderen?' Deze COPP2-studie is het vervolg op de eerdere studie, waarin van kinderen die in het ziekenhuis zijn gediagnosticeerd met covid-19 klachten en van wie bijzonderheden bij lichamelijk onderzoek, radiologisch of bloedonderzoek zijn genoteerd.

Uitnodiging vervolgonderzoek

Voor de tweede fase worden patiënten uitgenodigd voor een vervolgbezoek in Amsterdam UMC, MUMC of Erasmus MC, zes tot twaalf maanden na de opname in het ziekenhuis. Tijdens een afspraak op de polikliniek kijkt de arts of er blijvende klachten of afwijkingen zijn. Met vragenlijsten wordt de kwaliteit van leven in kaart gebracht en de longfunctie wordt onderzocht. Er wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van dit onderzoek, waarbij ook de nieren, de bloedstolling, de hartfunctie en de afweerrespons worden onderzocht. Hiermee wordt een volledig beeld verkregen van de mogelijke langetermijneffecten van covid-19 bij kinderen.