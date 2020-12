Aantal nieuwe besmettingen boven de 9000

Het aantal nieuwe besmettingen dat tot vanmorgen 10.00 uur is gemeld bij het RIVM is 9182 nieuwe besmettingen. Dat zijn er 303 meer dan vrijdag. Dit is het aantal besmettingen sinds 1 november.

De NOS meldt dat 247 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in een ziekenhuis. Dit zijn er 48 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe opnames op de Intensive care is gestegen naar 37. Gisteren waren dat er dertig.

In totaal liggen er 1723 patiënten verspreid over Nederland in een ziekenhuis, waarvan er 481 op de Intensive Care liggen. Er zijn meer patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dan ontslagen.

Het aantal personen dat aan de gevolgen van corona is overleden is 52. Dit tegenover 65 doden op vrijdag. Het gemiddelde aantal doden op een dag ligt op 52. Een week eerder was het gemiddelde 48.