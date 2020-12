De voordelen van drie medicinale paddenstoelen uitgelegd

Er wordt enorm veel geschreven over gezonde voedingssupplementen. Informatie over bijvoorbeeld collageen, CBD en kurkuma klotst tegen de dakgoten van het internet aan. Nu is er een nieuwe trend in gezondheidsland: paddenstoelsupplementen. Er zijn ontzettend veel soorten medicinale paddenstoelen, die allemaal andere bijzondere voedingsstoffen bevatten. Eens kijken wat deze gezond schimmels ons te bieden hebben.

Paddenstoelsupplementen: dé nieuwe trend

Paddenstoelsupplementen worden al eeuwenlang ingezet in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ze werden maar liefst 5000 jaar geleden voor het eerst gebruikt. Over de hele wereld bestaan er ongeveer 8000 verschillende soorten. Geen wonder dat we pas van een klein gedeelte de medicinale krachten hebben ontdekt. Wat maakt die medicinale paddenstoelen nou zo bijzonder en wat onderscheidt ze van andere gezonde voedingssupplementen?

Om te beginnen bevatten medicinale paddenstoelen allerlei krachtige nutritionele eigenschappen. Ze ondersteunen het lichaam op veel vlakken. Dat terwijl er tot nu toe totaal geen bijwerkingen bekend zijn. Dat is uniek! Al heel veel gebruikers hebben de therapeutische werking van deze kleine supplementen ondervonden. We gaan drie zeer populaire soorten paddenstoelen bekijken. Namelijk de Lion’s Mane, Chaga en Cordyceps.

Lion’s Mane

De Lion’s Mane paddenstoel ziet er ontzettend gaaf uit. De lange roomwitte stekels lijken op de manen van een leeuw. De paddenstoel heeft een grote hoeveelheid werkzame stoffen in zich, zoals essentiële aminozuren, polysacchariden en bèta-glucanen. Het is dan ook niet raar dat de Lion’s Mane al meerdere eeuwen wordt gebruikt als geneesmiddel in het Verre Oosten. Al deze werkzame stoffen hebben een goede werking op het zenuwstelsel en de hersenen. Wetenschappers ontdekten dat de zwam in staat is om de aanmaak van de zenuwcel groeifactoren (NFG) te stimuleren. Dat is een belangrijk eiwit voor de hersencellen. De Lion’s Mane wordt mede daardoor de paddenstoel voor de cognitie genoemd.

Je kunt je na gebruik van Lion’s Mane paddenstoelsupplementen enorm goed focussen. Het geeft je geheugen en concentratievermogen een boost, waardoor je haar enorm goed kunt gebruiken tijdens het studeren. Niet alleen op het cognitieve vlak is deze paddenstoel goed voor je. Ze kan je ook ondersteunen bij het verminderen van angsten en depressies, het verbeteren van de nachtrust en het ondersteunen van je maag- en darmstelsel.

Chaga

De chaga paddenstoel ben je vast wel eens tegengekomen in de bossen. Echter, is de kans groot dat ze je niet is opgevallen. Chaga is namelijk een parasiet voor berkenbomen. De paddenstoel lijkt op een zwarte uitstulping van een berkenboom. Het ziet er op het eerste gezicht niet zo gezond uit. Maar niets is minder waar! Chaga zit tjokvol waardevolle werkzame stoffen. De paddenstoel werd voor het eerst gebruikt in de middeleeuwen. Nog steeds biedt het ons verlichting en ondersteuning.

Actieve componenten in de Chaga paddenstoel hebben een antivirale, antioxidatieve en antitumorale werking. Daarnaast bevat Chaga allerlei actieve verbindingen en zogenaamde bèta-glucaanrijke polysacchariden. Dat verklaart de adaptogene werking van de paddenstoel. In andere woorden zorgt Chaga ondersteunt het immuunsysteem, zodat je makkelijker virussen en lichaamsvreemde stoffen kunt weren. Je kunt Chaga echt voor heel veel dingen inzetten. Bijvoorbeeld bij het:

● verbeteren van de vitaliteit van het lichaam

● versterken van je hart- en vaatstelsel

● stimuleren van je immuunsysteem

Cordyceps

Cordyceps is een hele bijzondere paddenstoel. Niet alleen vanwege zijn werking, maar ook vanwege de manier waarop deze schimmels ontstaan. Het wordt ook wel de horror paddenstoel genoemd, omdat insecten worden geïnfecteerd door de cordyceps schimmel. Dat komt door pollen in de lucht. De paddenstoel groeit vervolgens uit het hoofd van het insect waardoor het pollen verspreid en zo weer anderen besmet. Het klinkt heel eigenaardig, maar de werkzame stoffen en effecten van deze paddenstoel zijn het dubbel en dwars waard. En wees gerust: de Cordyceps in paddenstoelensupplementen worden al lang niet meer op deze manier geproduceerd! Dit proces is diervriendelijker geworden. Daarnaast zijn de supplementen allemaal vegan en worden gekweekt op sorghum.

Cordyceps is zeer goed voor het verbeteren en ondersteunen van de lichamelijke conditie. Het is dan ook niet gek dat Cordyceps vaak door sporters wordt gebruikt. Het stimuleert de zuurstofopname in het bloed en het verbetert de longfunctie aanzienlijk. Er gaan zelfs verhalen rond dat het Chinese Olympische team op de Olympische Spelen in 1992 deze paddenstoel gebruikten en daardoor meerdere wereldrecords verbraken. Hoe dan ook: wie Cordyceps gebruikt zal merken dat het je energie stimuleert, je longfunctie en conditie aanzienlijk verbetert en helpt tegen vermoeidheid.

