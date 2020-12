Patiënt met varkensgriep vastgesteld in Nederland

Varkensinfluenza

'Uit laboratoriumonderzoek bleek het om het varkensinfluenza A (H1N1)v-virus te gaan. Er zijn geen andere meldingen binnengekomen. Deze infectie is bij de WHO en ECDC European Centre for Disease Prevention and Control gemeld', aldus het RIVM.

Varkensgriepvirus

Tijdens de ziekenhuisopname is de patiënt meerdere keren getest voor Influenza A-virus. Na typering in het laboratorium bleek het te gaan om een varkensgriepvirus. Dit virus is de afgelopen jaren aangetoond in varkens in verschillende Europese landen. De patiënt is volledig hersteld.

Bron- en contactonderzoek

Uit brononderzoek blijkt dat de patiënt geen direct contact heeft gehad met varkens of andere dieren. Er wordt nu verder onderzocht of er onder de contacten van de patiënt, in en buiten het ziekenhuis, blootstelling aan varkens is geweest.

Klachten hetzelfde als bij gewone griep

De klachten die bij varkensgriep kunnen voorkomen zijn gelijk aan die bij de gewone griep: koorts, hoofdpijn, koude rillingen, klachten van de bovenste luchtwegen. Infecties met dit soort virussen worden heel soms vastgesteld. Er zijn onder mensen geen uitbraken bekend die door dit virus zijn veroorzaakt.