RIVM ziet nog geen overtuigende effecten van lockdown terug in de cijfers

Onduidelijk

'Het kan zijn dat mensen tijdens en na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen, of dat de lockdown wel effect heeft en minder mensen klachten hebben. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was lager dan vorige week. Het aantal nieuwe IC intensive care opnames iets hoger', aldus het RIVM.

Meldingen

In de afgelopen week van 30 december tot en met 5 januari zijn 56.440 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Het aantal meldingen is een daling van 16,2% vergeleken met de week van 23 tot en met 29 december met 67.388 meldingen. Voor de tweede week op rij was het aantal mensen dat zich heeft laten testen lager dan de week daarvoor (-16%). Het aantal mensen dat zich afgelopen kalenderweek heeft laten testen was 368.126, een daling van ruim 70.500 testen ten opzichte van de week van 21 tot en met 27 december. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag bleef hoog en steeg van 13,0% naar 13,7% in afgelopen week.

Veiligheidsregio Twente

Het aantal meldingen per hoofd van de bevolking blijft in alle veiligheidsregio’s hoog. Veiligheidsregio Twente valt daarbij op, met zowel het hoogst aantal meldingen per 100.000 inwoners als het hoogste percentage positief in de afgelopen week. In de veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Fryslân is het aantal meldingen per 100.000 inwoners stabiel vergeleken met de week ervoor. In de overige veiligheidsregio’s is sprake van een daling ten opzichte van een week eerder.

Reproductiegetal en aantal besmettelijke personen

Het reproductiegetal op 18 december, dus net na de lockdown die op 15 december inging, is ten opzichte van een week daarvoor, gedaald van 1,15 (ondergrens 1,12 en bovengrens 1,17) naar 0,91 (ondergrens 0,89 en bovengrens 0,92) gebaseerd op het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag. Een reproductiegetal van 0,91 betekent dat 100 mensen samen weer 91 andere mensen besmetten met het virus.

Aantal besmettelijke personen gestegen

Het aantal besmettelijke personen in Nederland is licht gestegen. Op 24 december waren er ruim 172.000 SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 (coronavirus) besmettelijke personen in Nederland (ondergrens 127.000 en bovengrens 216.000). Dit is een stijging van 7.000 besmettelijke personen in vergelijking met de week ervoor.

Britse Coronavariant in Nederland

Op een aantal plaatsen in Nederland is de Britse coronavariant aangetroffen. Deze variant lijkt besmettelijker te zijn, maar volgens de laatste informatie is het ziekteverloop niet anders dan de variant die het meest in Nederland gevonden wordt. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam, Erasmus MC Erasmus University Medical Center en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doen onderzoek naar de Britse variant. De resultaten hiervan worden binnenkort verwacht. De bestaande maatregelen in Nederland zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) tegen te gaan, welke variant het ook is.

Vergelijking cijfers afgelopen week met de week daarvoor

Afgelopen week1 Voorgaande week2



Aantal nieuwe meldingen 56.440 67.388

Aantal ziekenhuisopnames op verpleegafdeling 1.713 1.892

Aantal ziekenhuisopnames op Intensive Care 336 304

Overleden 621 583