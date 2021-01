Eén op de acht mensen met een longziekte overweegt verhuizing

Luchtvervuiling leidt bij tweederde van de longpatiënten tot gezondheidsklachten als benauwdheid, hoesten, geprikkelde slijmvliezen of een lagere longfunctie. Eén op de acht mensen met een longziekte (12%) overweegt vanwege slechte luchtkwaliteit weleens te verhuizen. Dit blijkt uit het Nivel-onderzoek Monitor Zorg- en Leefsituatie van Mensen met een Longziekte (Longmonitor), in opdracht van het Longfonds.

Sinds 2001 monitort het Nivel de situatie van mensen met een longziekte. De inzichten die we bieden kunnen worden ingezet voor het verbeteren van de leefsituatie en daarmee de kwaliteit van leven, van mensen met een longziekte.

Vuurwerk, houtkachels, wegverkeer en barbecues zorgen voor de meeste klachten

De ergste veroorzakers van hinder zijn vuurwerk, houtkachels, vuurkorven, barbecues en wegverkeer; tussen de 60% en 74% van de mensen met een longziekte heeft hier soms tot heel vaak last van.

Over het onderzoek

Voor de Monitor Zorg- en Leefsituatie van Mensen met een Longziekte, kortweg de Longmonitor, heeft het Nivel in juli en augustus 2020 een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder leden van het Panel Mensen met een Longziekte. De vragenlijst is in totaal door 902 mensen met astma, COPD of een zeldzame longziekte ingevuld. De Longmonitor wordt sinds 2001 uitgevoerd door het Nivel, met subsidie van Longfonds, en heeft als doel een overzicht te geven van de situatie van mensen met een longziekte in Nederland.