9737 nieuwe besmettingen met corona

In het ziekenhuis zijn het aantal patiënten afgenomen. Lagen er gisteren nog 2835 met corona in het ziekenhuis, zijn dat er vandaag 2764 patiënten. Het aantal personen op de IC is wel iets hoger. Woensdag lagen er 704 patiënten, tegenover 712 vandaag.

Bij het RIVM zijn 85 overleden personen gemeld die aan de gevolgen van corona zijn overleden. Dit waren er woensdag 175. De afgelopen zeven dagen lag het gemiddelde aantal sterfgevallen op 94 per dag.