Kans op overlijden COVID-19-patiënten 8,5% lager bij gebruik reumamedicijnen

Korter verblijf op IC

'Ook verkort de behandeling de tijd die de patiënten op de IC verblijven met gemiddeld een week. Dat blijkt uit een baanbrekend onderzoek', aldus het UMC Utrecht.

REMAP-CAP-studie

De bevindingen, die nog niet door vakgenoten zijn beoordeeld, zijn afkomstig van de REMAP-CAP-studie. De eerste bevindingen die in november werden gerapporteerd, toonden aan dat het bestaande middel tocilizumab werkt voor zeer zieke Covid-19-patiënten op de IC. Toen was al duidelijk dat het effectief was op de combinatie van overleving en de tijdsduur op orgaanondersteuning op de IC, maar het precieze effect voor de 2 aparte onderdelen was nog niet duidelijk.

Tocilizumab en Sarilumab

Nu toont de laatste analyse aan dat tocilizumab en een tweede medicijn sarilumab - beide immuun-modulatoren, de zogenaamde IL-6-receptorantagonisten - een significante invloed hebben op de overleving van de patiënt, en de mortaliteit met 8,5% verminderen. De behandeling verkort ook de tijd die patiënten op de IC doorbrachten met gemiddeld meer dan een week (7-10 dagen).

Behandeling longontsteking verbeteren

UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coördineert samen met arts-microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek In Europa. Dit onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling van longontsteking te verbeteren.

Voor de ziekste patiënten met COVID-19

'Dit is een belangrijke bevinding die onmiddellijke gevolgen zou kunnen hebben voor de ziekste patiënten met COVID-19', zegt Lennie Derde. 'Dit onderzoek toont aan dat deze medicijnen de kans op overleving en herstel kan vergroten bij de meest ernstig zieke volwassen patiënten die worden beademd op de IC. In een tijd waarin ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van COVID-19 blijven toenemen, is het van cruciaal belang dat we doorgaan met het zoeken naar effectieve behandelingen die kunnen helpen om deze ziekte te stoppen.'

Overlevingsvoordeel

Eind vorig jaar werden positieve vroege bevindingen over tocilizumab vrijgegeven voordat de volledige gegevens waren verzameld. Nu de volledige analyse beschikbaar is, zijn onderzoekers ervan overtuigd dat de bevindingen onmiddellijke klinische implicaties voor patiënten kunnen hebben.

Snel testen tijdens pandemie

Het REMAP-CAP onderzoek is zo opgezet dat – bijvoorbeeld tijdens een pandemie – snel middelen op effectiviteit zijn te testen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in meer dan 260 ziekenhuizen wereldwijd. Het vindt plaats in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Azië en Europa en UMC Utrecht coördineert het Europese deel. Lees hier meer over hoe het REMAP-CAP- onderzoek werkt.