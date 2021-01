Regeling verplichte PCR-test voor reizigers uit buitenland blijft in stand

De rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat de verplichte PCR-test voor reizigers uit het buitenland in stand blijft. Stichting Viruswaarheid en 29 andere eisers hebben in een kort geding tegen de Staat geprobeerd te bereiken dat die regeling, die reizigers die naar Nederland willen reizen verplicht om een recente negatieve PCR-testuitslag te hebben, buiten werking zou worden gesteld. Eisers hebben om verschillende redenen bezwaar tegen die regeling, maar de rechter gaat niet mee in die bezwaren.

Kortgedingvonnis 31 december 2020

In een onlangs gevoerd kort geding was dat nog anders. De rechter heeft de Staat toen bevolen om het mogelijk te maken dat de eisers in dat kort geding zonder negatieve PCR-test naar Nederland konden terugkeren. Er ontbrak toen een deugdelijke wettelijke grondslag voor de gestelde verplichting.

Wettelijke basis

Inmiddels is de verplichting ook opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Daarmee is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter nu wel een voldoende wettelijke basis voor de getroffen maatregelen.

Andere bezwaren

De rechter gaat ook voorbij aan de andere bezwaren van eisers, waaronder van de schending van hun grondrechten. De opgelegde beperking kan worden gerechtvaardigd vanuit het belang van de volksgezondheid dat de Staat, op grond van andere grondrechtelijke bepalingen, moet dienen. De rechter gaat ook niet mee in het betoog van eisers dat de PCR-test niet beschikt over de eigenschappen voor het ingezette doel en dat er is sprake van een gebrekkige en willekeurige besluitvorming. De regeling wordt dus in stand gelaten.