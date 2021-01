Weer nieuwe coronavariant aangetroffen

Volgens het ministerie van Volksgezondheid lijkt het gemuteerde virus gedeeltelijk op de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten.

Volgens experts is het nog te vroeg om te zeggen of de nieuwe variant besmettelijker is dan de huide drie. Van de vierde patient is bekend dat toen hij in Japan aankwam klachte vrij was. Maar inmiddels is de 40-jarige man met ademhalingsproblemen in een ziekenhuis opgenomen. Een vrouw van dertig met hetzelfde virus klaagde alleen over hoofdpijn. Een tiener had koorts en een andere tiener was symptomen vrij gebleven, aldus de krant. De test vond plaats op de luchthaven van Tokio.