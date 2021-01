'Britse COVID-variant kan dalende trend IC-opnames nadelig beïnvloeden'

'Ondanks een stijging in het aantal nieuwe opnames voor de IC, verwachten we dat de dalende trend van de afgelopen week doorzet', zo meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag.

Britse COVID-variant

'Helaas zijn er onzekerheden die de trend kunnen beïnvloeden, zoals de Britse COVID-variant. Het is nog onduidelijk wat het effect daarvan is op het aantal COVID-besmettingen en de IC- en kliniekbezetting in Nederland', aldus het LCPS.

693 COVID-patiënten op IC, 1.821 in de kliniek, 14 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.514, 119 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 693 op de IC, een stijging van 5 patiënten en 1.821 op de kliniek, 124 patiënten minder dan gisteren. Er liggen 7 Nederlandse COVID-patiënten op de IC in Duitsland, evenveel als de vorige dag. Gisteren zijn er 14 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 4 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 264 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 46 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 46 opgenomen op de IC, 3 meer dan gisteren en 218 in de kliniek, 49 minder dan gisteren. Gemiddeld zijn er deze week 3 nieuwe opnames minder dan vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Capaciteit en bezetting Intensive Care

De totale IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt nu 1.369 bedden, inclusief reservebedden voor noodgevallen. De totale bezetting is met 4 patiënten gestegen naar 1.109 bedden. Op de IC liggen nu 693 COVID-patiënten, 5 meer dan gisteren en 416 non-COVID-patiënten, 1 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen.

Capaciteit en bezetting kliniek

De totale capaciteit in de kliniek in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt nu 15.432 bedden. De totale bezetting is met 157 patiënten gestegen naar 13.403 bedden. Hiervan zijn er 1.821 COVID-patiënten, 124 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de kliniek laat een dalende trend zien.

Nieuwe besmettingen

Bij het RIVM zijn er woensdagochtend 6.148 nieuwe positieve tests gemeld. Dinsdag werden er 4.986 nieuwe besmettingen gemeld. Het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 staat nu op 889.221.