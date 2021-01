E-health helpt patiënten met chronische aandoeningen trouw medicijnen in te nemen

De aandacht voor medicatietherapietrouw staat onder druk door de toenemende zorgvraag. Therapietrouw is echter een belangrijk thema in de gezondheidszorg, want een medicijn dat niet (goed) ingenomen wordt, zal niet goed werken. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is e-health. E-Health kan laagdrempelig ingezet worden en meerdere patiënten tegelijk ondersteunen. Uit een literatuurstudie van het Nivel en de Sint Maartenskliniek bleek dat e-health de therapietrouw voor het innemen van medicijnen bij chronische patiënten verbetert.