5857 nieuwe besmettingen gemeld bij het RIVM

Gemiddeld was het aantal besmettingen de afgelopen week 5359. Het aantal besmettingen is hierdoor hoger dan het gemiddelde.

Het aantal bedden dat in het ziekenhuis bezet is door corona is 2344. Dit zijn er minder doordat er mensen zijn ontslagen uit het ziekenhuis of zijn overleden aan de gevolgen van corona.

Het aantal personen dat overleden is aan de gevolgen van corona was 91. Woensdag waren er dit er 87.