GGD stapt over op veel snellere SpiroNose voor coronatesten

Vanaf vandaag is de GGD op alle Amsterdamse testlocaties gestart met sneltesten door het gebruik van de SpiroNose. 'Als u niet besmet bent met het coronavirus weet u dat in de meeste gevallen al binnen een paar minuten. De GGD Amsterdam is de eerste die deze snelle ademtest overal inzet', zo meldt de GGD vrijdag.

Amsterdam

De afgelopen weken heeft de GGD de SpiroNose al ingezet op de testlocatie Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Omdat de snelle ademtest goed werkt, wordt hij vanaf nu ook op alle andere Amsterdamse testlocaties gebruikt. 'Bezoekers van een testlocatie krijgen straks eerst een ademtest, waarvan zij vrijwel onmiddellijk de uitslag krijgen. Hiermee is deze blaastest een mooie stap om het testen nog laagdrempeliger te maken. Er is wel één belangrijk: u mag in de 8 uur voor de blaastest geen alcohol hebben gedronken', aldus de GGD Amsterdam.

70 procent

De SpiroNose kan bij 70 procent van alle mensen met zekerheid vaststellen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus. Bij de overige 30 procent weet het apparaat het niet zeker. In dat geval doen mensen aansluitend de traditionele test met wattenstaafjes om vast te stellen of ze misschien toch zijn besmet. Dat gebeurt met de al bekende PCR-test of met de nieuwe LAMP-test van TNO, 2 testen die in grote lijnen hetzelfde werken.

Elektronische neus

De SpiroNose is een blaastest, een soort elektronische neus. Het apparaatje ruikt aan uw adem of u mogelijk bent besmet met het coronavirus. Het apparaat is ontwikkeld door het bedrijf Breathomix. Het Leids Universitair Medisch Centrum en de GGD Amsterdam hebben de SpiroNose beproefd op gebruik in de teststraten van de GGD.

SpiroNose ook in de rest van Nederland

In Amsterdam kunnen vanaf nu zo’n 600 ademtesten per dag worden gedaan. De komende weken gaat dat aantal naar ruim 2500 ademtesten per dag. De komende maanden wordt de snelle ademtest ook in de rest van Nederland ingezet.