Daling van het aantal kankerdiagnoses door corona

afgenomen. In 2020 hebben 115.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, een daling van 4000 in vergelijking met 2019. Dit komt door uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg in het voorjaar vanwege de coronacrisis. De daling was het grootst bij borstkanker, darmkanker en prostaatkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

De daling van het aantal diagnoses is een zorgelijke ontwikkeling; dit is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen jaren. Het is niet zo dat kanker minder vaak voorkomt; niet iedereen met symptomen heeft zich bij de dokter gemeld. Voor veel gevallen van kanker geldt: hoe eerder het ontdekt wordt, hoe groter de kans is op overleving met goede kwaliteit van leven. Een behandeling moet zo snel mogelijk gestart worden. Daarom roepen alle samenwerkende partijen iedereen op om naar de huisarts te gaan als je twijfelt, of vragen hebt over je gezondheid.

Activiteiten Wereldkankerdag

Het thema van Wereldkankerdag (4 februari) is `Kanker in coronatijd`. Kankerpatiënten hebben een zwaar jaar achter de rug, met veel onzekerheid over de voortgang van behandeling, angst voor besmetting en eenzaamheid door isolatie. Honderden organisaties als regionale oncologienetwerken, ziekenhuizen, IPSO inloophuizen, gezondheidscentra en andere organisaties openen digitaal hun deuren. Zo kun je informatieve webinars volgen, digitale knuffels geven aan mensen die dat nodig hebben en er is een podcast over huidkanker. Op deze manier steunen ze iedereen die kanker heeft, of met de ziekte te maken krijgt.