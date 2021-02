'Bodem' daling lijkt maandag al bereikt: 4.365 besmettingen vrijdag

Vandaag zijn er in de afgelopen 24 uur bij het RIVM 4.365 nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee lijken de dalende cijfers van de dagelijkse besmettingen tot stilstand te zijn gekomen en is de 'bodem' van deze neerwaartse grafieklijn mogelijk al bereikt.

'Richting derde golf'

Het RIVM gaf eerdere al aan dat we weer richting een derde golf gaan. Als we kijken naar de dagelijkse besmettingen van de afgelopen 10 dagen dan zien we dat afgelopen maandag 1 februari al het laagste punt is bereikt. Die dag lag het aantal besmettingen op 3.188.

Weer stijgende lijn

In de dagen daarvoor lag het aantal besmettingen nog hoger: zondag 31/1: 3.700, zaterdag 30/1: 4.173, vrijdag 4.350, donderdag 28/1: 4.659 en woensdag 27/1: 4.726. Andersom zie je dat het aantal besmettingen per dag vanaf dinsdag 2 februari weer aan het stijgen is: dinsdag 2/2: 3.561, woensdag 3/2: 4.013, donderdag 4/2: 4.193 en vandaag vrijdag 5/2: 4.365.