Aantal COVID-patiënten op de IC en kliniek in een dag met 54 toegenomen

Het aantal COVID-patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis is in één dag tijd met 54 toegenomen. Dit meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandagmiddag.

7 meer op de IC en 47 meer in de kliniek

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.034, 54 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 542 op de IC, een stijging van 7 patiënten en 1.492 in de kliniek, 47 patiënten meer dan gisteren', aldus het LCPS. Gisteren zijn er geen bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, vanwege de aanhoudende sneeuwval.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 146 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 23 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 26 opgenomen op de IC, 7 meer dan gisteren en 120 in de kliniek, 30 minder dan gisteren. Gemiddeld zijn er op de IC en in de kliniek minder nieuwe opnames dan vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is gelijk gebleven met 997 bedden. Op de IC liggen nu 542 COVID-patiënten, 7 meer dan gisteren en 455 non-COVID-patiënten, 7 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC daalt langzaam, maar blijft hoog. Daardoor liggen er meer COVID- dan non-COVID-patiënten.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 985 gestegen naar 12.936 bedden. In de kliniek liggen nu 1.492 COVID-patiënten, 47 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend.

Duiding van de huidige situatie

Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week gedaald. Ook de bezetting volgt een dalende trend. Of dit doorzet is onzeker, door de Britse coronavariant.

Besmettingen

Het RIVM heeft tot maandagochtend 10.00 uur 2.273 positieve tests gemeld gekregen. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.007.981.

Vaccinaties

Het RIVM meldt tevens dat er maandag 414.858 vaccins zijn gemeld maar geeft aan dat dit getal volgens inschatting 571.361 werkelijk gezette vaccinaties zou moeten zijn omdat de rapportage iets achter loopt.