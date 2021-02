AstraZeneca past leveringsschema aan

AstraZeneca heeft het leveringsschema aangepast. Daardoor ontvangt Nederland – net als alle andere EUEuropean Union -lidstaten – de komende twee weken (week 8 en week 9) minder vaccins. In totaal gaat het om ruim 217.000 doses, die later komen. Ter compensatie komt er aan het eind van week 9 (op zondag 7 maart) een extra levering van 211.000 doses, zo meldt de fabrikant.

Door de minimale veiligheidsvoorraad die het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aanhoudt leidt de aanpassing van het leveringsschema komende week (week 8) niet tot gevolgen voor het vaccineren. De combinatie van verschuiving van volumes en vertraging vanuit de fabrikant heeft echter wel tot gevolg dat er in week 9 geen AstraZeneca-vaccins afgeleverd kunnen worden bij de priklocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , aan huisartsen en aan GGZ geestelijke gezondheidszorg -instellingen. Voor de al geplande afspraken van de GGD in week 8, 9 en 10 heeft deze verschuiving geen impact. Nieuwe afspraken worden voor deze periode voorlopig niet ingepland.

Vaccins beoogd voor vaccinaties bij de GGD in week 8, worden verdeeld over week 8 en 9. Ook de geplande vaccinaties vanaf week 8 bij de huisartsen in Noord-Brabant kunnen doorgaan. Nieuwe regio’s zullen pas vanaf week 10 weer toegevoegd worden. Voor de GGZ wordt de levering in week 8 als gepland uitgevoerd. Het RIVM zal met de GGD, huisartsen en de GGZ overleggen op welke wijze de levering van vaccins vanaf week 10 het best plaats kunnen vinden.

Naar verwachting worden in week 10 de leveringen van het AstraZeneca-vaccin aan de priklocaties herstart. Zodra de aanlevering van AstraZeneca weer op gang komt, kunnen er bij de GGD weer afspraken worden gemaakt. Wij informeren daarover via de website.